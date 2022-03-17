В Казани после мартовских протестов возбуждено дело о склонении к массовым беспорядкам

Следственное управление по республике Татарстан отчиталось о возбуждении уголовного дела по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ ("Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в массовые беспорядки"), сообщил у себя в телеграм-канале глава "Агоры" Павел Чиков.

Поводом для начала уголовного разбирательства послужила заметка, оставленная одним из пользователей в телеграм-чате, в которой он заявил о необходимости приобретения мегафонов и сопротивления силовикам.

Начиная с самого утра 17 марта в рамках данного дела в Казани прошла серия обысков: правоохранители приходили к журналистам, преподавателям вуза, активистам "Яблока" и ЛПР. Всего, уточнил Чиков, оперативные мероприятия состоялись по не менее чем 7 адресам.

Дело находится на контроле регионального СК.