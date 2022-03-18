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Новости 14:16

В Москве и Петербурге перед патриотическими концертами задержали журналистов SOTA и MR7

фото ЗакС политика В Москве и Петербурге перед патриотическими концертами задержали журналистов SOTA и MR7

В Москве у станции метро "Спортивная" задержали журналиста SOTA Артёма Кригера: силовики остановили сотрудника издания якобы по ориентировке. 

Кригер ехал к стадиону в Лужниках, где в ближайшее время должен начаться патриотический митинг-концерт в поддержку российской армии и присоединения Крыма.

Параллельно в Петербурге в автозак у СК "Юбилейный" якобы для "дачи объяснений" увели журналистку SOTA Нику Самусик, а также корреспондента MR7 Андрея Шведа.

Обновлено в 14:20.

По информации SOTA, задержали журналиста "Коммерсанта" Александра Корякова. "Новая газета" сообщает также о задержании своего фотографа Алексея Душутина.

В 15:00 в "Юбилейном" начнётся патриотическое мероприятие, на котором выступят певицы Валерия и Зара, музыкант Александр Буйнов, группа "Марсель" и солист Мариинского театра Григорий Чернецов.


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