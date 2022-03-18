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Новости 21:17

Московские суды арестовали двух журналистов, задержанных перед митингом в "Лужниках"

фото ЗакС политика Московские суды арестовали двух журналистов, задержанных перед митингом в "Лужниках"

Фотокорреспонденты Павел Иванов и Руслан Терехов арестованы 18 марта по решениям московских районных судов суммарно на 13 суток, сообщила "Сота", чьими сотрудниками оба являются. Журналистам предъявили статью о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).

Бутырский райсуд назначил Терехову 10 суток ареста, Черемушкинский райсуд арестовал Иванова на трое суток. Оба фотографа намеревались освещать митинг-концерт в "Лужниках", но до стадиона не добрались.

Согласно "Соте", силовики заранее дожидались корреспондентов у домов, где те живут. В протоколе Терехова сообщается, что он "отказался показать содержимое кофров с объективами", в рапорте на Иванова полицейский написал, что тот шел с большим рюкзаком и "при этом подозрительно озирался".

Напомним, что в Петербурге сегодня также задерживали журналистов перед концертом в СК "Юбилейный". После их отпустили из автозака.


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