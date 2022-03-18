Флаги, задержания журналистов, Валерия: Как прошел митинг-концерт в годовщину присоединения Крыма

фото Константина Ленькова

В Петербурге 18 марта прошел праздничный концерт в честь восьмой годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России. На "митинге-концерте", как его представляли ведущие, со сцены звучали патриотические слова, все было украшено триколорами, а в руках у зрителей были маленькие флажки с латинской буквой Z, ставшей символом "спецоперации" на Украине.

Концерт прошел в СК "Юбилейный" в Петроградском районе. Перед началом мероприятия недалеко от выхода из метро "Спортивная" толпились молодые люди и полицейские. Вдоль тротуаров раздавали георгиевские ленточки. Путь к самому комплексу преграждали рамки металлодетекторов, через которые полицейские пускали лишь обладателей пригласительных. За происходящим через забор наблюдали журналисты. За полчаса до начала силовики стали их задерживать без какой-либо видимой для этого причины. Всего в автозаке оказалось пять представителей средств массовой информации. Среди них были корреспонденты "Коммерсанта", "Новой газеты", Sota и MR7. Продержав их в спецтранспорте какое-то время, полицейские их отпустили. На днях глава петербургской полиции Роман Плугин, выступая в Мариинском дворце, уверял депутатов, что не бывает таких случаев, чтобы силовики сорвали рабочий день журналиста.

Как и положено в таких случаях, открывать концерт приехали губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Перед их выходом на экране показывали некие выдержки из новостных эфиров, на которых мелькали президент США Джо Байден, жители ДНР и ЛНР, а также портреты погибших военнослужащих. Беглов с Бельским вышли к зрителям с буквой Z на лацканах пиджака. У губернатора это была сложенная георгиевская ленточка, а у Бельского - аккуратный значок. Глава города решил поприветствовать петербуржцев и, неожиданно, крымчан. Произнес пару слов про Крым и перешел к нынешним испытаниям, которые стоят перед страной.

- Восемь лет назад президент принял историческое решение. Крым вернулся в Россию, но в Донбассе нацисты развязали войну. Восемь лет гибнут дети, старики, женщины. Бомбят города и села. Гибнет мирное население, но Запад молчит. Молчит о трагедии в Донбассе. Молчит о трагедии в Одессе. Молчит о геноциде, который совершают наследники тех, кто сжег Хатынь. Президент принял историческое решение о признании Луганской, Донецкой народных республик, о проведении "специальной военной операции". Мы обязаны и должны защитить мирное население, и мы его защитим. Россия сегодня сильна как никогда, - сказал Беглов, заявив о единстве россиян с президентом в конце своей речи.







Бельский тоже решил напомнить, что уже восемь лет "Крым наш" и в первые дни воссоединения, как оказывали гуманитарную помощь жителям полуострова. Председатель ЗакСа сказал и об успехах российской армии на Донбассе.

- Там живет наш народ, наш русский народ. Там живут славяне, которых мы будем защищать до последней капли крови, - добавил спикер парламента.

Под крики "Россия" в зале зазвучал гимн. Беглов и Бельский начали петь, периодически бросая взгляд на табло под потолком, на котором был текст гимна.

Первой из приглашенных звезд эстрады выступила певица Валерия. Открывающей композицией стала "Чтобы все было хорошо".

В заполненном зале сидели тысячи петербуржцев. В партере в основном находились люди пожилого возраста с флажками "Z" и хэштегом #своихнебросаем. Среди присутствующих также были представители провластных молодежных объединений: "Молодая гвардия Единой России", "Волонтерская рота", "Волонтеры Победы" и другие. Несколько рядов занимали курсанты военных академий, которые пришли на "митинг-концерт" в форме. На трибунах в футболках с буквой Z вперемешку сидели взрослые и студенты. Последние, по наблюдениям корреспондента ЗАКС.Ру, были не очень увлечены происходящим на сцене. Некоторые на своих смартфонах играли в игры или смотрели видео, например, дизайнера Артемия Лебедева.

Попасть на концерт обычному человеку было затруднительно. Незадолго до памятной даты корреспондент ЗАКС.Ру пытался получить приглашение. В билетных кассах знали о грядущем мероприятии, но билетов на него им не поступало. В администрации площадки тоже не смогли найти лишнего билетика, сославшись на "частное мероприятие". Как рассказали представители "Юбилейного", все билеты распределялись между районными администрациями. Позвонив в администрацию Пушкинского района, договориться о пригласительном не удалось - их все передали в Аграрный университет. К слову, за несколько часов до концерта в СМИ публиковались фотографии с точки сбора студентов университета на фоне автобусов.

Непосредственно во время "митинга-концерта" молодые люди вели себя скромно. При виде фотокамеры они прятали лица за флагами. Отвечать на вопросы корреспондента они тоже не хотели.

В ходе программы певец Александр Буйнов со сцены начал скандировать "Россия - это мы. Россия - это я. Россия - это Ро-ди-на мо-я". Зал был в восторге.

На несколько минут в зале включили трансляцию выступления Владимира Путина на московском стадионе "Лужники", где в это же время проходил аналогичный концерт. Неожиданно для сидящих в зале, выступление президента на экране резко сменилось на пение Олега Газманова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже объяснил СМИ, что во время трансляции произошел технический сбой.

Между музыкальными выступлениями на сцену "Юбилейного" поднялся председатель Совета Белорусской НКА Санкт-Петербурга Николай Русакевич. В своем выступлении он от лица "большинства российских белорусов" заявил об одобрении "специальной военной операции".

- Понятие "бандеровцы" я впитал с молоком матери. Моего дедушку расстреляли бандеровцы. Деревню сожгли бандеровцы. Я два года тому назад был в Хатыне. Я уже в силу своего возраста заплакал. Невозможно было выдержать то, что было там, мне было очень тяжело, - рассказывал он.

Около десяти минут он повествовал о истории и предпосылках развалах СССР. Возвращаясь к нынешним событиям, он назвал виновными в происходящем на Украине страны Запада и конкретно США.

- Вынудили нашего президента проводить спецоперацию, потому что там пришли нацисты, - рассказал представитель Беларуси.

В конце Русакевич поблагодарил президента Владимира Путина, президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и главу Чечни Рамзана Кадырова за вклад в сохранение мира. Он также попросил звукорежиссеров поставить пару песен Иосифа Кобзона.

Позже на сцену выходили актер Дмитрий Дюжев, артистка Зара, группа "Марсель", которая исполнила несколько песен совместно с ансамблем песни и пляски ЗВО. Наибольший отклик у присутствующих вызвал именно Дюжев. Его выступление горячо обсуждали на выходе из СК "Юбилейный". Молодежь, говоря о нем, вспоминала фильм 2009 года "Каникулы строго режима", где он исполняет роль беглого заключенного вместе с Сергеем Безруковым. Про "Жмурки" Алексея Балабанова, кажется, никто так и не упомянул.

На выходе некоторые молодые люди организованными группами собирались неподалеку от "Юбилейного" и фотографировались. Предположительно, эта процедура была для отчетности. Незадолго до концерта в социальных сетях появились объявления на волонтерских пабликах, где предлагалось бесплатно посетить концерт. Один из авторов такого "набора" рассказал ЗАКС.Ру, что получить билет можно придя заранее к обозначенному месту.

- На месте вам выдадут билет и сфотографируют. После окончания концерта вы также собираетесь у фонтана для повторной отметки своего участия, - говорилось в сообщении от "волонтеров".

Более "возрастные" группы зрителей отправлялись к автобусам, на которых их развозили по районам.





















































Константин Леньков