Bloomberg: ЕС может передать "санкционные" активы россиян Украине

Власти Евросоюза изучают вопрос передачи замороженных активов, принадлежащих российским бизнесменам, на финансирование восстановления Украины, сообщило 18 марта агентство Bloomberg. При этом, по данным издания, никаких окончательных решений не принято, а само обсуждение ведется на ранней стадии.

Одним из вариантов является "использование активов для выплаты военных репараций", передает агентство.

Bloomberg обратился за комментарием к официальному представителю Еврокомиссии (ЕК) Эрику Мамеру. Тот ответил, что "на данный момент все активы только заморожены", а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "не просила изучать этот вопрос".

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