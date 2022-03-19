Глава "Коммунистов России" опроверг заявление о своем уходе

Заявления о смещении Максима Сурайкина с должности председателя партии "Коммунисты России" (КПКР) не соответствуют действительности, гласит опубликованное ночью 18 марта сообщение на сайте организации. Там же говорится, что Сурайкин, "вопреки наветам клеветников", находится в России и продолжает руководить партией.

"В ряде Telegram-каналов было опубликовано видео с участием четырех граждан, а также текстом, сообщающим о якобы состоявшемся съезде Партии. Аналогичная информация была направлена на почты членов и руководителей КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ, в СМИ. Отмечаем, что рассылка носит все признаки провокации: проведена она с почты одного из региональных отделений, к ней не прикреплены рабочие документы, а также отсутствуют фото и видеоматериалы съезда, подтверждающие его массовость и легитимность", — гласит сообщение на сайте КПКР.

По заявлению партии, рассылке будто бы предшествовало "воздействие неких административных структур на целый ряд руководителей региональных отделений КПКР с целью подписания сомнительных документов". Суть воздействия партийцы раскрывать не стали, но зато отметили, что подали заявления в Минюст для пресечения нарушения законодательства и в Генпрокуратуру, чтобы "незамедлительно привлечь к ответственности лиц, осуществивших подделку документов съезда".

Вечером в пятницу в Сети появилось заявление о низложении прежнего Центрального комитета партии и лично Сурайкина, которое якобы случилось по требованию чрезвычайного съезда организации. В опубликованной видеозаписи глава Петербургского горкома КПКР Сергей Малинкович сообщил о том, что Сурайкин снят с поста и лишен партбилета будто бы за дискредитацию партии и "буржуазный образ жизни", а также за "манипуляции финансовые" и за то, что "вверг он партию в абсолютно неприемлемые кредитные отношения".

По сообщению Малинковича, "ЦК и съезд" доверили ему возглавить новое руководство организацией, куда также вошли "самые авторитетные коммунисты" КПКР. Спикер пообещал в ближайшее время провести новый, "самый широкий" съезд для решения вопроса о дальнейшем существовании. "Партия обретает новую жизнь, новое дыхание", — заверил зрителей глава Петербургского горкома.

Позже Сурайкин прокомментировал РИА "Новости" известия о своей отставке. Он сообщил агентству о планах провести днем в субботу расширенное заседание политбюро партии. Также, по его словам, на ближайшие дни намечены пленум ЦК, а позднее съезд. Своих оппонентов глава КПКР пообещал привлечь к партийной ответственности.

Фото: скриншот обращения Малинковича