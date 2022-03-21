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Новости 11:50

Неизвестные расписали стены офиса движения "За права человека"* Льва Пономарёва* буквами Z и V

фото ЗакС политика Неизвестные расписали стены офиса движения "За права человека"* Льва Пономарёва* буквами Z и V

В ночь с 20 на 21 марта на стене дома, в котором располагается офис движения Льва Пономарёва* "За права человека"**, появились буквы Z и V, которые принято связывать с российской армией и идущей на Украине "спецоперацией", сообщает SOTA у себя в телеграм-канале.

Примечательно, что на месте ещё до появления сообщения об инциденте в интернете уже дежурил автомобиль с пропуском телеканала НТВ под лобовым стеклом.

Напомним, что Пономарёв является автором пацифистской петиции, под которой оставили подписи свыше миллиона человек. Отметим также, что "Сетевые свободы" указывали, что за данное обращение правозащитнику может грозить как административное, так и уголовное наказание по новым статьям о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП и далее ст. 280.3 УК РФ).

Ранее провластные Z и V появлялись на дверях московских журналистов и активистов — в частности, редактора SOTA Анны Лойко.

* Лев Пономарёв внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

** Движение "За права человека" внесено Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов

Фото: SOTA / Telegram


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