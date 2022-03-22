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Новости 15:13

Мосгорсуд продлил арест журналисту Сафронову до сентября

фото ЗакС политика Мосгорсуд продлил арест журналисту Сафронову до сентября

Мосгорсуд начнет 4 апреля рассмотрение по существу уголовного дела экс-сотрудника "Коммерсанта" Ивана Сафронова, сообщило во вторник РИА "Новости". Сегодня же стало известно о продлении ареста журналисту до 9 сентября, уточнила SOTA.

Процесс будет закрытым от слушателей из-за наличия в материалах секретных сведений. Сафронова обвиняют в государственной измене, предварительное слушание по его делу состоялось в понедельник, 21 марта. Как считает следствие, журналист "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации", причем делал это якобы из корыстных побуждений и с использованием средств шифрования.

Сафронов был задержан в июле 2020 года возле дома в Москве, с тех пор содержится в СИЗО. Обвинения в свой адрес он опровергает.


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