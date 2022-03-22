"Пассажиравтотранс" увеличит зарплату водителей на 3% "для повышения социальной значимости профессии"

С 1 апреля "Пассажиравтотранс" поднимет зарплату водителей автобусов на 3%, сообщили 22 марта в комитете по транспорту. Подобную меру объяснили стремлением "повысить социальную значимость профессии" и необходимостью привлечения новых сотрудников в штат.

В начале года предприятие провело индексацию зарплат сотрудников, уточнили в комтрансе. В тот раз размер выплат персоналу увеличился на 4%.

Ранее глава комтранса Кирилл Поляков допустил возможность задержек с поставками импортных запчастей для автобусов.