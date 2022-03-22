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Новости 15:31

"Пассажиравтотранс" увеличит зарплату водителей на 3% "для повышения социальной значимости профессии"

фото ЗакС политика "Пассажиравтотранс" увеличит зарплату водителей на 3% "для повышения социальной значимости профессии"

С 1 апреля "Пассажиравтотранс" поднимет зарплату водителей автобусов на 3%, сообщили 22 марта в комитете по транспорту. Подобную меру объяснили стремлением "повысить социальную значимость профессии" и необходимостью привлечения новых сотрудников в штат.

В начале года предприятие провело индексацию зарплат сотрудников, уточнили в комтрансе. В тот раз размер выплат персоналу увеличился на 4%.

Ранее глава комтранса Кирилл Поляков допустил возможность задержек с поставками импортных запчастей для автобусов.


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