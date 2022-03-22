ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:12

Беглов выразил соболезнование в связи со смертью Виталия Мельникова

фото ЗакС политика Беглов выразил соболезнование в связи со смертью Виталия Мельникова

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким скончавшегося режиссера Виталия Мельникова. Градоначальник назвал усопшего легендарным мастером отечественного кино и отметил, что "его творческая биография неотъемлема от нашего города".

Перечислив снятые Мельниковым киноленты, Беглов отметил, что "сегодня эти картины составляют золотой фонд нашей национальной культуры".

"Многие годы Виталий Вячеславович возглавлял Санкт-Петербургский Союз кинематографистов. Большой мастер, чуткий и отзывчивый человек — он пользовался глубоким уважением и признанием коллег, учеников, зрителей", — говорится в официальном сообщении Беглова в связи со смертью кинематографиста.

О смерти Мельникова стало известно накануне вечером, народный артист скончался в Петербурге на 94-м году жизни. О причинах его смерти не сообщается. Мельников известен как автор таких фильмов, как  "Начальник Чукотки", "Царская охота", "Женитьба", "Старший сын".

Фото: Киностудия «Ленфильм»/ «ВКонтакте»


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама