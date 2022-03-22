Беглов выразил соболезнование в связи со смертью Виталия Мельникова

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким скончавшегося режиссера Виталия Мельникова. Градоначальник назвал усопшего легендарным мастером отечественного кино и отметил, что "его творческая биография неотъемлема от нашего города".

Перечислив снятые Мельниковым киноленты, Беглов отметил, что "сегодня эти картины составляют золотой фонд нашей национальной культуры".

"Многие годы Виталий Вячеславович возглавлял Санкт-Петербургский Союз кинематографистов. Большой мастер, чуткий и отзывчивый человек — он пользовался глубоким уважением и признанием коллег, учеников, зрителей", — говорится в официальном сообщении Беглова в связи со смертью кинематографиста.

О смерти Мельникова стало известно накануне вечером, народный артист скончался в Петербурге на 94-м году жизни. О причинах его смерти не сообщается. Мельников известен как автор таких фильмов, как "Начальник Чукотки", "Царская охота", "Женитьба", "Старший сын".

Фото: Киностудия «Ленфильм»/ «ВКонтакте»