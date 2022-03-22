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Новости 17:06

Сенатор Клишас допустил возможность запрета VPN в России

фото ЗакС политика Сенатор Клишас допустил возможность запрета VPN в России

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас не стал отрицать возможности запрета VPN-сервисов в России, сообщило 22 марта РИА "Новости". При этом сенатор заявил, что наказаний для пользователей за обход блокировок парламентарии не планируют.

"Запрет ресурсов, позволяющих обходить блокировки, возможен, но ответственности граждан за пользование такими ресурсами не будет", — объявил Клишас.

Сегодня же коллега сенатора из нижней палаты парламента Антон Горелкин сообщил, что планов изменения законодательства в части регулирования VPN-сервисов не имеется. "Пока ничего нового по VPN не планируется. Та законодательная архитектура, которая сегодня есть, пока так и остается", — заявил он.


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