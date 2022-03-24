Дюжина краснодарских росгвардейцев была уволена после отказа ехать на Украину

Бывшие сотрудники Росгвардии из краснодарского ОМОН подали в суд с требованием восстановить их на работе, рассказал 24 марта глава "Агоры" Павел Чиков. По его словам, ранее 12 бойцов были уволены со службы из-за отказа пересекать границу Украины.

Как сообщил правозащитник, 25 февраля капитан полиции Фарид Читав и 11 его бойцов из его роты отказались исполнить приказ о вхождении на территорию Украины. В тот момент отряд ОМОН из Краснодара уже почти три недели находился в Крыму, куда был направлен для участия в учениях "Заслон 2022".

Свой отказ росгвардейцы объяснили тем, что посчитали приказ незаконным. Они указали на отсутствие загранпаспортов, а также на то, что обладают полномочиями строго на территории России. Согласия на командировку за пределы страны никто из них не давал, о ее целях и задачах бойцов не известили.

"Само по себе незаконное пересечение государственной границы образует состав преступления, предусмотренный ст. 322 УК РФ, а нелегальный въезд на территорию Украины в составе вооруженной группы, образует ряд составов преступлений уже Уголовного кодекса Украины", — указал Чиков.

В итоге росгвардейцев вернули в Краснодар, где после служебной проверки их уволили со службы. В ответ они подали в суд, посчитав увольнение незаконным. Интересы бойцов представляет адвокат Михаил Беньяш.