Антимонопольщики предостерегли организации от повышения цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба разослала организациям предостережения из-за появившихся ранее заявлений о росте цен на авиабилеты, сообщается 24 марта на сайте ведомства. Ранее "ВТБ Капитал" опубликовал исследование с сообщением, что по результатам 2022 года стоимость перелетов вырастет более чем на 50 % в годовом выражении, а спрос уменьшится на 20 %, сообщило РИА "Новости".

"Подобные заявления могут привести к повышению спроса, что может быть использовано участниками рынка для увеличения продаж и негативно сказаться на ценах для конечного потребителя", — отреагировал в ФАС и напомнили о запрете организациям координировать экономическую деятельность, "если она может привести, в том числе, к установлению или поддержанию цен".

В случае подозрений на организацию картельного сговора в ФАС пригрозили "незамедлительно принять меры антимонопольного реагирования" и "пресекать недобросовестные практики".

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