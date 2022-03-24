ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:44

Антимонопольщики предостерегли организации от повышения цен на авиабилеты

фото ЗакС политика Антимонопольщики предостерегли организации от повышения цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба разослала организациям предостережения из-за появившихся ранее заявлений о росте цен на авиабилеты, сообщается 24 марта на сайте ведомства. Ранее "ВТБ Капитал" опубликовал исследование с сообщением, что по результатам 2022 года стоимость перелетов вырастет более чем на 50 % в годовом выражении, а спрос уменьшится на 20 %, сообщило РИА "Новости".

"Подобные заявления могут привести к повышению спроса, что может быть использовано участниками рынка для увеличения продаж и негативно сказаться на ценах для конечного потребителя", — отреагировал в ФАС и напомнили о запрете организациям координировать экономическую деятельность, "если она может привести, в том числе, к установлению или поддержанию цен".

В случае подозрений на организацию картельного сговора в ФАС пригрозили "незамедлительно принять меры антимонопольного реагирования" и "пресекать недобросовестные практики".

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама