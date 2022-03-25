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Новости 11:26

Бастрыкин сообщил о расследовании более 10 дел о фейках про российскую армию

фото ЗакС политика Бастрыкин сообщил о расследовании более 10 дел о фейках про российскую армию

Следственный комитет РФ ведёт расследование свыше десяти уголовных дел о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ), заявил в интервью ТАСС глава СК Александр Бастрыкин.

"Санкции новых статей Уголовного кодекса очень суровы и, полагаю, будут способствовать минимизации неправдивой информации и ее негативного влияния на широкую аудиторию", - высказался Бастрыкин.

Напомним, ранее "Медиазона"* писала, что одно из подобных дел было возбуждено на основе телефонного разговора: адвокат Даниил Берман рассказал, что ему удалось ознакомиться с материалами разбирательства против Сергея Клокова. Среди документов есть стенограмма его разговора, в котором он "распространил заведомо ложную информацию" об армии жителям Крыма и Подмосковья. Клоков, напомним, стал первым фигурантом дела о фейках, которого суд отправил в СИЗО.

*"Медиазона" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов


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