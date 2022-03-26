Минобороны объяснило украинскими провокациями звонки с вызовами россиян в военкоматы

Министерство обороны опровергло 26 марта сообщения о том, что обзванивает находящихся в запасе россиян с требованием явиться в военкоматы, передает РИА Новости. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков связал подобные известия с деятельностью украинских спецслужб.

По утверждению Конашенкова, в последние дни многим россиянам поступили "фейковые телефонные звонки", в которых голос автоответчика велит снявшему трубку явиться в военкомат. "Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб", — уверяет армейский представитель.

Конашенков также объявил, что "никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургские военкоматы набирают добровольцев, согласных поучаствовать в спецоперации на Украине.