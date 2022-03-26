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Торги всеми российскими акциями на Мосбирже стартуют в понедельник

фото ЗакС политика Торги всеми российскими акциями на Мосбирже стартуют в понедельник

Центробанк разрешил провести торги акциями всех российских компаний на Мосбирже 28 марта, сообщила пресс-служба регулятора в субботу. До этого были разрешены торги только акциями 33 российских компаний.

При этом ЦБ запретил короткие продажи по акциям российских компаний, а также российским корпоративным, региональным и муниципальным облигациям. Также возобновятся торги по иностранным акциям и облигациям. Торги по ОФЗ пройдут в режиме основных торгов, а также в режиме переговорных сделок, сообщили в Центробанке.

Торги на Мосбирже были прекращены 25 февраля, спустя сутки после начала спецоперации на Украине. Причиной стал обвал российского фондового рынка.


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