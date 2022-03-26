За месяц в России завели 60 уголовных дел из-за протестов и критики властей

С начала "специальной военной операции" на Украине российские силовики возбудили 60 уголовных дел из-за публичных протестов и критики властей, сообщил 26 марта юрист Павел Чиков. Дела заведены на территории 22 регионов, среди которых есть и Петербург.

По словам правозащитника, уголовное преследование ведется против 46 человек, причем на двоих из них заведено по два дела сразу. Девять человек содержатся под стражей, трое под домашним арестом, двоим суды назначили запрет определенных действий. Еще как минимум пятеро фигурантов находятся за пределами России.

Как отметил Чиков, силовики охотно пользуются новой статьей о наказании за распространении фейков про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК РФ). Сейчас по ней расследуется 10 дел, что составляет наиболее весомую долю из общего массива уголовных разбирательств.

Еще девять дел заведены по статье "Вандализм по мотиву ненависти" (часть 2 статьи 214 УК РФ), столько же — насилии в отношении представителей власти без угрозы жизни (часть 1 статьи 318 УК РФ). В Казани и Петрозаводске ФСБ возбудила дела об оправдании терроризма. Кроме того, в числе прочих присутствуют возбужденные по статьям о хулиганстве, оскорблении представителя власти, хранении боеприпасов и других.

Также имеется группа дел без фигурантов, по которым проводились массовые обыски и допросы свидетелей. Такие дела возбуждались по статьям о о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (часть 2 статьи 207 УК РФ), о клевете (статья 128.1 УК РФ) и о мошенничестве (часть 1 статьи 159 УК РФ)