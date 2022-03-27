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Новости 10:54

В России возбудили 60 уголовных дел за участие в пацифистских акциях

фото ЗакС политика В России возбудили 60 уголовных дел за участие в пацифистских акциях

После прошедших в конце февраля и начале марта пацифистских акций правоохранительные органы РФ возбудили 60 уголовных дел, информирует правозащитная группа "Агора".

Уголовное преследование на данный момент затронуло 46 человек, некоторые получили сразу по две статьи УК РФ.

Как итог, 9 фигурантов уже отправили в СИЗО, трое пребывают под домашним арестом, двум участникам разбирательств суд назначил запрет определённых действий.

Примечательно, но в некоторых делах пока нет фигурантов, по ним проводят массовые обыски и допросы.

26 марта в Казани прошла третья волна обысков, общее число которых теперь перевалило за 20:  оперативные мероприятия проводились в рамках дела о склонении к массовым беспорядкам.


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