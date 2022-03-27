Глава ЛНР известил о планах провести референдум о вхождении в состав РФ

Руководитель самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил о намерении провести на территории региона референдум о вхождении в состав РФ, делится "Интерфакс".

Он уточнил, что плебисцит, скорее всего, состоится уже в ближайшее время.

"Народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", - представил свою позицию по вопросу Пасечник.

Напомним, Владимир Путин объявил о признании республик Донбасса вечером 21 февраля. Ранее об этом попросили лидеры ДНР и ЛНР. Их поддержали члены Совета безопасности России. 24 февраля Путин дал старт "специальной военной операции" на Украине, которая проходит в стране и по сей день.