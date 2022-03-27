ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:41

Глава ЛНР известил о планах провести референдум о вхождении в состав РФ

фото ЗакС политика Глава ЛНР известил о планах провести референдум о вхождении в состав РФ

Руководитель самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил о намерении провести на территории региона референдум о вхождении в состав РФ, делится "Интерфакс".

Он уточнил, что плебисцит, скорее всего, состоится уже в ближайшее время.

"Народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", - представил свою позицию по вопросу Пасечник.

Напомним, Владимир Путин объявил о признании республик Донбасса вечером 21 февраля. Ранее об этом попросили лидеры ДНР и ЛНР. Их поддержали члены Совета безопасности России. 24 февраля Путин дал старт "специальной военной операции" на Украине, которая проходит в стране и по сей день.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама