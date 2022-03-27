Прилепин прогнозирует, что "спецоперация" на Украине продлится ещё полтора месяца

Придерживающийся ультраконсервативных взглядов, некогда участник боевых действий на Донбассе, ныне — писатель и политик Захар Прилепин предрёк, что проводимая Россией на Украине "специальная военная операция" продлится ещё порядка полутора месяцев. Соображениями на сей счёт он поделился в интервью "Газете.ру".

"Семь дней Мариуполь, недели две (а то и три) замкнуть донецкий котёл. Последующее наступление, окружение Николаева, наступление на Одессу — ещё две недели минимум. Вот, мы уже с вами насчитали месяца полтора", — делится тактическими предположениями бывший боец.

Напомним, что Прилепин, являющийся сопредседателем партии "Справедливая Россия – За правду", некогда занимал пост советника погибшего в 2018 году экс-главы ДНР полковника Александра Захарченко.

В 2019 году, рассказывая проекту "Редакция" о своём участии в донбасских боях, писатель похвалился тем, что убивал людей. Рассуждая о личной ответственности, Прилепин заявил, что не боится ни судов за свои деяния, ни тюрьмы, куда, уверен он, его "никогда не посадят".

Добавим также, что ранее литератор попал под антироссийские санкции Запада, введённые после начала "спецоперации".