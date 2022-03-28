The Insider*: Перед убийством Немцова за ним ездили люди, следившие за Навальным перед отравлением

Издания The Insider*, Bellingcat** и "Русская служба Би-би-си" выпустили совместное расследование, в котором представлены новые обстоятельства, связанные с убийством политика Бориса Немцова в феврале 2015 года. Как утверждается в материале, в последний год жизни оппозиционера за ним путешествовали по России как минимум трое мужчин. Действия последних напомнили расследователям сюжет с отравлением Алексея Навального. Причем как минимум один человек из "группы Немцова", говорится в новой журналистской работе, принимал участие в многочисленных поездках за Навальным, предшествовавших отравлению последнего. Другой упоминаемый в материале преследователь оппозиционера, по сведениям авторов, неоднократно ездил за соратником Немцова Владимиром Кара-Мурзой и писателем Дмитрием Быковым, которые в 2010-х годах тоже пережили отравления.

Авторы насчитали тринадцать поездок за Немцовым выявленной ими группы людей с мая 2014 по февраль 2015 года: путешественники, утверждается в тексте, покупали билеты на соседние рейсы, что нельзя охарактеризовать как действия "наружки". Последняя поездка такого рода датируется 16-17 февраля.

Напомним, что Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в непосредственной близости от Кремля. Виновными по делу признали выходцев из Чечни, получивших длительные сроки заключения.

*Минюст внес The Insider в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес Bellingcat в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента