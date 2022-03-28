Deutsche Welle* признали иностранным агентом

Реестр СМИ-иноагентов, который ведет Минюст, пополнился 28 марта новой, 119-й позицией: в него внесли немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle*.

Отметим, что конфликт российских властей и Deutsche Welle* обострился еще до начала военной спецоперации на Украине. В начале февраля вместе с прекращением вещания на Россию закрылся московский корпункт телерадиокомпании, что было преподнесено РФ как ответная мера на блокировку RT DE в Германии.

С июля прошлого года перечень СМИ-иноагентов вырос почти в шесть раз.

*Минюст внес Deutsche Welle в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента