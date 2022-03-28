В России стартовала программа переобучения безработных

В России 28 марта стартовала федеральная программа переобучения граждан, испытывающих трудности в поиске работы, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Соискателям доступно более 23 тысяч образовательных программ, причем их подбор осуществлялся с учетом локального рынка труда в каждом отдельном регионе.

"С учетом опыта переобучения 2021 года по наиболее востребованным направлениям представлены программы разного уровня сложности – в зависимости от уровня соискателя", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Желающие могут подать заявку на портале "Работа России". Запись на обучение доступна молодым матерям в декрете, неработающим матерям дошкольников, гражданам от 50 лет и старше, предпенсионерам, студентам последних курсов, а также гражданам до 35 лет, которые не имеют профессионального и высшего образования, либо же находятся под угрозой увольнения, либо же более четырех месяцев не могут найти работу после окончания учебы или службы в армии.

В ближайшее время Минтруд намерен открыть запись всем безработным или же находящимся под угрозой увольнения гражданам. Как сообщил глава ведомства Антон Котяков, в прошлом году были трудоустроены 75 % прошедших обучение граждан. "В общей сложности 345 тысяч человек смогут получить востребованные знания для дальнейшего трудоустройства или открытия собственного бизнеса", - добавил он.

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