Операторы связи ждут сбоев оборудования уже летом

Операторы мобильной связи ожидают сбоев из-за дефицита оборудования, сообщил 28 марта "Коммерсантъ". Как сообщило издание, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) ожидают, что "в текущих экономических условиях" резервов оборудования хватит на полгода, а сбои со связью могут начаться уже летом.

Комиссия РСПП по связи и IT составила предложения по поддержке отрасли, документ планируют направить на рассмотрение в правительство. Из текста следует, что к настоящему моменту стоимость телеком-оборудования уже выросла на 40 %, а может подняться еще на 80 %. Имеющихся у операторов связи резервов хватит на четыре-шесть месяцев, так что риск аварий в сетях вырастет с июля-августа, полагают авторы документа.

По прогнозам комиссии, капитальные затраты операторов могут вырасти в 2022 году до 450 миллиардов рублей против 390 миллиардов, потраченных в 2021 году. Кроме того, в течение полугода отрасль может потерять до 30 % высококвалифицированных специалистов, а из-за ситуации в экономике к концу года компании могут уволить приблизительно 15-20 % персонала.

Для поддержки отрасли в РСПП предложили ввести мораторий на отчисления в фонд универсальных услуг связи на 2022 год, снизить плату за радиочастотный спектр на 50 %, а также ввести иные налоговые и страховые послабления.

Между тем в Минцифры заявили, что не наблюдают причин для сбоев связи. "Со стороны государства бизнес получает целые пакеты мер поддержки, - заявили в ведомстве. - Важно понимать, что работоспособность бизнеса зависит не только от преференций со стороны государства, но и от решений самих предприятий".

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