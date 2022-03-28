Ройзмана вызвали в полицию по делу о дискредитации армии

Политик и общественный деятель Евгений Ройзман сообщил о том, что его вызвали в отделение полиции для составления протокола. Дело на него завели по новой статье 20.3.3 КоАП, предполагающей ответственность за дискредитацию вооруженных сил. Явиться к силовикам бывший мэр Екатеринбурга намерен во вторник 29 марта.

"Пока не знаю за что. Видимо за всё. Узнаю — расскажу. Всё норм", - написал Ройзман в своем микроблоге.

Напомним, что закон, благодаря которому стало возможным преследовать россиян по статье 20.3.3 КоАП, был принят Госдумой и Совфедом в один день 4 марта. Спешку в Кремле объяснили необходимостью противодействовать информационной войне, которую якобы против него развязали. По новой статье КоАП уже оштрафовали десятки россиян, позволивших себе пацифистские высказывания.