Европейский банк реконструкции и развития закрывает московский и минский офисы

Руководство Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) выступило с объявлением о закрытии в ближайшее время своих офисов в столицах России и Белоруссии. Поступок продиктован несогласием с внешней политикой обеих стран в течение последних недель.

"Решение о закрытии офисов является неизбежным результатом действий, предпринятых Российской Федерацией при помощи Беларуси", - говорится в официальном аккаунте инвестиционной компании в Twitter.

Напомним, что российская военная спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Зарубежные правительства и крупный бизнес в значительной своей массе воспринимают происходящее на Украине критически: против РФ введено рекордное число санкций.