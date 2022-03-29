ТАСС: Роман Абрамович находится в Стамбуле, где пройдут переговоры Украины и РФ

Российский предприниматель Роман Абрамович, пропавший из поля зрения после переговоров РФ и Украины, которые прошли с 3 на 4 марта, находится сейчас в Стамбуле, где 29 марта должен пройти очередной раунд двусторонней дискуссии, пишет ТАСС.

Источник агентства сообщил также, что РФ выражает надежду не только на конструктивный диалог, но и на первый этапный результате после переговоров.

"Россия рассчитывает на быстрое продвижение вперед на переговорах с Украиной", - рассказал собеседник ТАСС.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин начал "специальную военную операцию" на Украине. Президент РФ придерживается мнения, ретранслируемого госСМИ, что вверенная ему страна на территории соседней страны сражается с некими неонацистами, часть украинцев запугана, а часть — "оболванена националистической пропагандой".

25 марта Минобороны опубликовало обновлённый перечень потерь российской армии: согласно официальным цифрам, на Украине погиб 1351 боец.