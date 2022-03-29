На Евгения Ройзмана составили два протокола о дискредитации армии

В отношении бывшего мэра Екатеринбурга составили два административных протокола по ст. 20.3.3 КоАП ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ"), уведомила ТАСС его адвокат Юлия Федотова.

Она уточнила, что речь идёт о двух публикациях в Twitter политика. Суд должен пройти уже 29 марта.

"Как защищаться? Объяснять, почему ты это сказал? Потому что ты нормальный думающий человек. Поэтому пытаемся сейчас понять, как себя вести и что делать", — высказал Ройзман своё мнение о ситуации в разговоре с E1.ru.

В полицию Ройзмана вызвали днём ранее, 28 марта.