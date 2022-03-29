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Новости 12:28

Шойгу: Задачи первого этапа спецоперации выполнены, можно сосредоточить внимание на освобождении Донбасса

фото ЗакС политика Шойгу: Задачи первого этапа спецоперации выполнены, можно сосредоточить внимание на освобождении Донбасса

Руководитель Министерства обороны РФ Сегей Шойгу объявился на публике и вкратце отчитался о ходе "специальной военной операции", которую Россия проводит на территории Украины. Выдержку из речи главы военного ведомства приводит РИА "Новости".

Так, Шойгу объявил, что задачи, поставленные перед армией, на данном этапе развития событий завершены.

"В целом основные задачи первого этапа спецоперации выполнены, можно сосредоточить внимание на главной цели — освобождении Донбасса. Специальная военная операция продолжится до достижения поставленных целей", — сообщил руководитель Минобороны.

Резюмируя, Шойгу отметил, что, по имеющейся у него информации, силы ВС РФ могли уничтожить ВВС и ПВО Украины. Он также заявил о значительных потерях украинских войск. 

Наконец, министр пообещал, что молодые люди, призванные весной на службу, в "горячие точки" направлены не будут.

Напомним, что в это время в Стамбуле проходит очередной этап переговоров России и Украины.


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