Матвиенко: Мы готовы будем остановить спецоперацию только после достижения договорённостей с Украиной

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась об очередном раунде российско-украинских переговоров, которые прошли во вторник, 29 марта, в Стамбуле. Выдержки из речи политика приводит ТАСС.

По словам Матвиенко, РФ закончит проведение "специальной военной операции" на территории Украины, только когда будут достигнуты некие договорённости с властями страны.

"После достижения договорённостей с Украиной, на которых настаивает Россия, мы готовы будем остановить военную спецоперацию и налаживать сотрудничество", - сказала Матвиенко.

При этом, комментируя итоги прошедшей двусторонней дискуссии, чиновница заявила, что не испытывает оптимизма относительно результатов переговоров.

Ранее 29 марта глава Минобороны РФ Сергей Шойгу впервые за долгое время появился на публике и провёл брифинг, в котором рассказал о том, что первостепенные задачи по "спецоперации" выполнены, в связи с чем ВС сосредоточатся на "освобождении Донбасса".