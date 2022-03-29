Сеть спортивных магазинов Decathlon объявила о приостановке деятельности в РФ

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon известила о временном прекращении своей деятельности на территории России, информирует РИА "Новости". При этом ранее компания заявляла, что не будет уходить с отечественного рынка.

Всего в России было открыто 57 магазинов сети.

Кроме того, 29 марта стало известно, что летом из РФ уйдёт финская сеть быстрого питания Hesburger, которая намерена закрыть все свои рестораны в России и Белоруссии, указано в официальном сообщении компании.

Отметим, что ранее во вторник немецкая сеть магазинов OBI, которая специализируется на хозтоварах и стройтоварах, объявила о скорейшем возобновлении работы всех своих 27 российских магазинов.