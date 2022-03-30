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Новости 13:56

Ректора Шанинки Зуева оставили под арестом до начала июня

фото ЗакС политика Ректора Шанинки Зуева оставили под арестом до начала июня

Суд в Москве продлил срок нахождения в следственном изоляторе ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву, обвиняемому по делу о мошенничестве, до 5 июня. Об этом сообщает сетевое издание Sota. Судью не убедили аргументы адвокатов, которые в очередной раз напомнили о тяжелых проблемах со здоровьем, имеющихся у 67-летнего ученого, и сотнях поручительств, поданных за него. Кроме того, защита Зуева ссылалась на проведенную по ее заказу почерковедческую экспертизу, установившую, что подпись на финансовых документах, из-за которых преследуют арестанта, ему не принадлежит.

По версии следствия, ректор Шанинки занимался фиктивным трудоустройством людей в свой вуз, что позволило ему присвоить более 20 млн рублей. Кроме того, его обвиняют в неисполнении работ по двум контрактам, которые достались вузу в качестве субподрядчика: этот криминальный эпизод связан с делом экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Характерно, что смягчать меру пресечения ученому не стали даже после декабрьской встречи президента с Советом по правам человека, в ходе которой он выступил против содержания Зуева в СИЗО.


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