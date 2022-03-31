ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:58

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

фото ЗакС политика Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве юношей от 18 до 27 лет на военную службу. Документ доступен на официальном портале правовой информации.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек", - в числе прочего написано в президентском указе.

Напомним, о чем нужно знать призывнику и насколько сложно будет попасть на альтернативную службу, ранее в беседе с ЗАКС.Ру рассказала председатель "Солдатских матерей Санкт-Петербурга" Оксана Парамонова.

Добавим также, что и.о. военного комиссара Петербурга Олег Мазурин заявлял, что стартующий 1 апреля призыв в ВС РФ будет проходить в сложной обстановке из-за растущих в молодёжной среде "антигосударственных настроений".

Не так давно министр обороны Сергей Шойгу заверил, что нынешние призывники не будут направлены ни в какие горячие точки. Речь в том числе идёт о "спецоперации" на Украине.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости31 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама