Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве юношей от 18 до 27 лет на военную службу. Документ доступен на официальном портале правовой информации.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек", - в числе прочего написано в президентском указе.

Напомним, о чем нужно знать призывнику и насколько сложно будет попасть на альтернативную службу, ранее в беседе с ЗАКС.Ру рассказала председатель "Солдатских матерей Санкт-Петербурга" Оксана Парамонова.

Добавим также, что и.о. военного комиссара Петербурга Олег Мазурин заявлял, что стартующий 1 апреля призыв в ВС РФ будет проходить в сложной обстановке из-за растущих в молодёжной среде "антигосударственных настроений".

Не так давно министр обороны Сергей Шойгу заверил, что нынешние призывники не будут направлены ни в какие горячие точки. Речь в том числе идёт о "спецоперации" на Украине.