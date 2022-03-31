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Новости 12:58

Скорость мобильного интернета в России продолжает снижаться

фото ЗакС политика Скорость мобильного интернета в России продолжает снижаться

Средняя скорость мобильного интернета в сетях отечественных мобильных операторов составила в феврале 2022 года 21,1 Мб/сек, говорится в опубликованном 31 марта исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily. Это меньше, чем в ноябре 2021 года — тогда средняя скорость в сетях "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2) равнялась 21,7 Мб/сек.

Основной причиной снижения средней скорости сети специалисты называют растущий объем трафика. Так, с июля 2021 года по март 2022 года трафик в мобильных сетях вырос на 23 %, рост за два года составил почти 80 %. Для того, чтобы в такой ситуации скорость интернета росла, операторы должны модернизировать сети опережающими темпами. Однако к прочим сложностям теперь добавились и санкции, "способные ограничить или даже остановить модернизацию значительной сетевой инфраструктуры", сообщили исследователи.

"Значительный объем интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson и др. Как сейчас будет строиться работа с этими компаниями и сколько будет стоить сетевое оборудование с учетом роста стоимости валюты — это вопрос. В более выигрышном положении находятся сети, построенные на оборудовании китайской Huawei — скорее всего, такое оборудование будет поставляться и далее, но его цена также вырастет", — прокомментировал ситуацию гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Эксперт добавил, что для развития сетей России следует либо переносить производственные мощности на свою территорию, либо развивать собственные. В противном случае скорость мобильного интернета продолжит снижаться.

Ранее Минцифры разослало операторам письма с рекомендацией отказаться от безлимитных тарифов и сократить интернет-трафик в пакетных предложениях из-за возможных сложностей с поставками оборудования.

Фото: pixabay


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