Мизулина-младшая переадресовала к компании Meta* претензии блогеров о возмещении ущерба

Потерпевшим убытки из-за блокировки Meta* в России блогерам следует подавать против компании иски, объявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. При этом она сообщила о готовности организации сопровождать подобные иски в российских и зарубежных судах, сообщило 31 марта ТАСС.

Заявления прозвучали на круглом столе о новых реалиях для пользователей соцсетей. В своей речи Мизулина признала шансы на продолжение работы Facebook** и Instagram*** в России "равными абсолютно нулю" после признания Meta* экстремистской организацией. "Россия и весь русскоязычный мир сейчас теряют колоссальную аудиторию", — признала общественница и тут же высказалась в пользу пресечения проявлений экстремизма и межнациональной розни.

"Любые претензии блогеров должны быть обращены не к РФ, а к самой компании Meta, — объявила Мизулина. — И блогеры имеют полное право обращаться с исками в суд в адрес компании о возмещении понесенных убытков в результате экстремистской деятельности этих двух площадок или компании Meta в целом".

Попутно Мизулина потребовала от российских платформ дать гарантии борьбы с незаконным контентом. В то же время она призвала Генпрокуратуру и Роскомнадзор дать четкие объяснения в связи с признанием Meta* экстремистской организацией. "Много вопросов у людей: могут ли они пользоваться соцсетями, нарушают ли они в таком случае закон, нужно ли убирать с товаров все значки и так далее", — объяснила она.

21 марта Тверской суд Москвы признал экстремистской и запретил деятельность компании Meta*, также запретив в России принадлежащие ей соцсети Facebook** и Instagram***.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России, также под запрет попали действия ее дочерних проектов Facebook** и Instagram***.

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