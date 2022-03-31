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Новости 14:18

В Москве студентов зовут на шествие МГЕР, обещая сухпайки и билеты на "Брата"

фото ЗакС политика В Москве студентов зовут на шествие МГЕР, обещая сухпайки и билеты на "Брата"

Студенты, обучающиеся в вузах Москвы, сообщают о принуждении к участию в шествии в поддержку армии, которое организует "Молодая Гвардия Единой России", пишет телеграм-канал "Avtozak LIVE".

Акция МГЕР должна пройти уже сегодня, 31 марта, на ВДНХ. Участникам мероприятия обещают выдать армейские сухпайки и билеты на фильм "Брат" Алексея Балабанова.

Журналисты заявляют, что в их распоряжении имеется скрин переписки куратора МГЕР во ВГИК, в котором он якобы угрожает передать ректорату списки отказавшихся от участия в шествии студентов.

Участникам акции, как и посетителям митинг-концерта в Лужниках, рекомендовано воздержаться от наличия жёлто-синих цветов в одежде.


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