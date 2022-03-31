Художнику Крисевичу продлили арест

Тверской суд Москвы 31 марта продлил арест петербургскому художнику Павлу Крисевичу до 22 сентября, сообщила SOTA со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева. Акциониста обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) за перфоманс на Красной площади с имитацией выстрела в область своей головы.

Адвокат Соловьев рассказал SOTA, что Крисевич сделал пожертвование в благотворительный фонд Константина Хабенского из средств, вырученных за продажу своих картин на аукционе.

Защитник намерен добиваться смягчения обвинения на более мягкую статью. Сейчас Крисевичу вменяют хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия. Помимо того, что Крисевич единственный фигурант в деле, сигнальный пистолет, который он использовал во время акции, по мнению адвоката, нельзя признать оружием. Свою вину художник не признал. Следующее заседание состоится 4 мая.

Напомним, в июне 2021 года Крисевич вышел на Красную площадь с охолощенным пистолетом. Он сделал несколько выстрелов в воздух, пытаясь привлечь внимание общественности к проблеме политических репрессий в России. Через несколько минут акциониста задержали вместе с журналисткой издания SOTA Никой Самусик, которая тоже стала фигурантом уголовного дела о хулиганстве. В сентябре дело в отношении нее прекратили. Крисевич продолжает находиться под арестом.

Константин Леньков, Фото: Ника Самусик