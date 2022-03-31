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Новости 20:12

Художнику Крисевичу продлили арест

фото ЗакС политика Художнику Крисевичу продлили арест

Тверской суд Москвы 31 марта продлил арест петербургскому художнику Павлу Крисевичу до 22 сентября, сообщила SOTA со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева. Акциониста обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) за перфоманс на Красной площади с имитацией выстрела в область своей головы. 

Адвокат Соловьев рассказал SOTA, что Крисевич сделал пожертвование в благотворительный фонд Константина Хабенского из средств, вырученных за продажу своих картин на аукционе.

Защитник намерен добиваться смягчения обвинения на более мягкую статью. Сейчас Крисевичу вменяют хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия. Помимо того, что Крисевич единственный фигурант в деле, сигнальный пистолет, который он использовал во время акции, по мнению адвоката, нельзя признать оружием. Свою вину художник не признал. Следующее заседание состоится 4 мая. 

Напомним, в июне 2021 года Крисевич вышел на Красную площадь с охолощенным пистолетом. Он сделал несколько выстрелов в воздух, пытаясь привлечь внимание общественности к проблеме политических репрессий в России. Через несколько минут акциониста задержали вместе с журналисткой издания SOTA Никой Самусик, которая тоже стала фигурантом уголовного дела о хулиганстве. В сентябре дело в отношении нее прекратили. Крисевич продолжает находиться под арестом.

Константин Леньков, Фото: Ника Самусик


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