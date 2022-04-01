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Новости 11:10

Медведев объявил продовольствие "тихим оружием" России

фото ЗакС политика Медведев объявил продовольствие "тихим оружием" России

Производимое в России продовольствие является "тихим — но грозным" оружием, делиться которым страна должна только с друзьями, заявил 1 апреля замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Подобным мнением чиновник поделился в своем Telegram-канале.

Как заявил Медведев, в настоящее время Россия является одним из крупнейших в мире производителем зерновых и, в частности, крупнейшим экспортером пшеницы. "Так получилось, что от наших поставок зависит продовольственная безопасность многих стран. <...> Экспорт нашей сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений — он составил более 37 млрд долларов в прошлом году", — высказался бывший президент.

По словам замглавы Совбеза, имеющихся отечественных продуктов хватит для удовлетворения внутренних потребностей страны. При этом приоритетом государства являются поставки на внутренний рынок и "контроль за ценами". Что же касается экспорта за рубеж, то Медведев выступил за поставки продовольствия "только нашим друзьям", причем "и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях". Одновременно он высказался против товарооборота с недружественными странами, отметив при этом, что Россия "и так не покупает [сельхозпродукцию этих стран] с 2014 года, но список запрещённых к ввозу продуктов можно ещё и расширить".

"Получается, завтрак съедим сами. Обедом, возможно, поделимся с друзьями. А ужин врагам не отдадим. Обойдутся. Лучше тоже сами съедим, а с утра спортом активнее позанимаемся!" — резюмировал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что у России имеется "много надёжных партнёров" в странах на постсоветском пространстве, Юго-Восточной Азии и Африке, а также в Китае.


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