Прокуратура запросила по 2 года исправительных работ для редакторов DOXA

Государственный обвинитель в лице прокурора запросил по 2 года для редакторов студенческого журнала DOXA по делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты 2021 года (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ), информирует "Медиазона"*.

Обвиняемых Армена Арамяна, Наташу Тышкевич, Аллу Гутникову и Владимира Метелкина также хотят лишить возможности в течение трёх лет администрировать сайты.

При этом адвокаты редакторов настаивают, что лица до 18 лет не могли посмотреть видеоролик, послуживший основой для обвинения. Они также указывают, что запись не могла побудить подростков к выходу на протестные манифестации.

Редакторам DOXA ранее была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий: им позволено выходить из дома лишь на допросы и на двухчасовые прогулки, пользоваться средствами связи они не могут.

Сами журналисты напоминают, что каждый день меры пресечения им засчитают за полтора дня исправительных работ. Участники уголовного процесса провели под запретом определённых действий почти год - с 14 апреля 2021 года.

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