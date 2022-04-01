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ВЦИОМ зафиксировал очередной рост доверия россиян Путину

фото ЗакС политика ВЦИОМ зафиксировал очередной рост доверия россиян Путину

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) вторую неделю подряд фиксируют рост доверия россиян Владимиру Путину: по состоянию на 1 апреля этот показатель составляет 81% (прирост - 0,4 процентных пункта), информирует ТАСС

Выросло также одобрение деятельности президента - до 79% (прирост - 1,1 п.п.).

ВЦИОМ приводит также данные по другим российским политикам. Правда, в отличие от Путина, их рейтинги показывают отрицательный рост. К примеру, доверяют лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому 41,1% респондентов (он ушёл в минус 4,8 п.п.), главе КПРФ Геннадию Зюганову - 27,5% (минус 1,2 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 27,1% (минус 3,5 п. п.).

Несколько снизилось также общее доверие "Единой России" - 41% (минус 0,8 п.п.).

Опрос проводился с 21 по 27 марта среди 1 600 россиян, проживающих в 80 регионах РФ.


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