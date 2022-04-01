ВЦИОМ зафиксировал очередной рост доверия россиян Путину

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) вторую неделю подряд фиксируют рост доверия россиян Владимиру Путину: по состоянию на 1 апреля этот показатель составляет 81% (прирост - 0,4 процентных пункта), информирует ТАСС.

Выросло также одобрение деятельности президента - до 79% (прирост - 1,1 п.п.).

ВЦИОМ приводит также данные по другим российским политикам. Правда, в отличие от Путина, их рейтинги показывают отрицательный рост. К примеру, доверяют лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому 41,1% респондентов (он ушёл в минус 4,8 п.п.), главе КПРФ Геннадию Зюганову - 27,5% (минус 1,2 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 27,1% (минус 3,5 п. п.).

Несколько снизилось также общее доверие "Единой России" - 41% (минус 0,8 п.п.).

Опрос проводился с 21 по 27 марта среди 1 600 россиян, проживающих в 80 регионах РФ.