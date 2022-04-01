Минюст признал иноагентами восемь человек, среди них Борзунова и Понасенков

Министерство юстиции признало СМИ-иностранными агентами восемь физических лиц. Среди них журналисты, психолог, публицист, а также депутат Госсовета. Соответствующие отметки появились на сайте ведомства вечером 1 апреля.

Новыми СМИ, выполняющими функции иностранного агента, стали ведущая телеканала "Дождь"* Мария Борзунова**, главный редактор Ирина Малкова*** и основательница издания Елизавета Осетинская**** из The Bell, корреспондентка "Медиазоны"***** Алла Константинова****** и дагестанский журналист Мурад Мурадов*******. Кроме них в реестр попали психолог Анна Голубева********, публицист Евгений Понасенков*********, а также депутат Госсовета республики Коми от КПРФ Виктор Ворoбьев**********.

Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что не получал иностранное финансирование за время существования закона об иноагентах.

Напомним, в конце марта Минюст признал СМИ-иноагентом немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle***********. Сейчас в реестре ведомства значится 127 человек и организаций.

*Телеканал "Дождь" внесен Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

** Мария Борзунова внесена в реестр СМИ-иноагентов

***Ирина Малкова внесена в реестр СМИ-иноагентов

****Елизавета Осетинская внесена в реестр СМИ-иноагентов

*****"Медиазона" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

******Алла Константинова внесена в реестр СМИ-иноагентов

*******Мурад Мурадов внесен в реестр СМИ-иноагентов

********Анна Голубева внесена в реестр СМИ-иноагентов

*********Евгений Понасенков внесен в реестр СМИ-иноагентов

**********Виктор Ворoбьев внесен в реестр СМИ-иноагентов

***********Deutsche Welle внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

Константин Леньков