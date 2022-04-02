Бывшего редактора DOXA Тышкевич арестовали на 15 суток

Суд в Москве отправил на 15 суток в спецприемник бывшего редактора студенческого журнала DOXA Наталью Тышкевич, о чем первым сообщило само издание. Девушке вменили пост, опубликованный ей в аккаунте в социальной сети пять лет назад и содержащий изображение украинского трезубца. Суд счел, что оно является экстремистской символикой. Характерно, что родственников Тышкевич на заседание не пустили. Минувшую ночь девушка провела в отделе полиции.

Отметим, что параллельно с административным делом Тышкевич преследуют по уголовному делу: вместе с тремя коллегами ей инкриминируют вовлечение несовершеннолетних в протесты. Накануне гособвинение запросило для фигурантов дела, которые почти год находятся под следствием, по два года исправительных работ.