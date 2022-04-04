Клишас: ВС РФ поддержал введение уголовной ответственности за исполнение санкций

Руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас известил, что получил положительное заключение Верховного суда РФ на законопроект о введении уголовной ответственности за соблюдение санкций Запада.

"Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России", — отчитался сенатор у себя в телеграм-канале.

Днём ранее Клишас заявил, что рабочая группа завершила работу над обозначенной инициативой, в связи с чем он надеется на скорейшее рассмотрение законопроекта Государственной думой.

В Уголовном кодексе РФ уже имеется статья 284.2, вводящая ответственность за призывы к введению антироссийских санкций.