Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о деятельности ОНК

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, вносящий поправки в закон об общественном контроле в местах лишения свободы. Текст документа опубликован 4 апреля на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно тексту пояснительной записки, законопроект подготовлен во исполнение поручений президента о совершенствовании порядка формирования и деятельности общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Законопроект вводит "положения о независимости ОНК от органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также недопустимости вмешательства политических партий, международных и иностранных организаций в сферу деятельности ОНК", утверждают его авторы.

Кроме того, документ сокращает с пятилетнего до трехлетнего срок правозащитной деятельности некоммерческих организаций, по достижении которого те смогут выдвигать кандидатуры в состав ОНК. Также документ увеличивает на 15 суток срок принятия советом Общественной палаты решения о назначении или отклонении кандидатуры в состав ОНК, и на такой же срок — время выдачи мандатов членам ОНК.

С 90 до 120 дней увеличивается срок выдвижения кандидатов в состав ОНК — предполагается, что это поспособствует качеству рассмотрения материалов. Помимо этого, совет Общественной палаты хотят наделить правом отзыва членов ОНК "в случае грубого нарушения Кодекса этики членов общественных наблюдательных комиссий либо ненадлежащего исполнения членами ОНК своих обязанностей", в том числе из-за непосещения мест заключения.