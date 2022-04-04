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Приковавшую себя к забору госпиталя активистку отпустили с протоколом о дискредитации ВС

фото ЗакС политика Приковавшую себя к забору госпиталя активистку отпустили с протоколом о дискредитации ВС

Автора перфоманса с цепями у забора госпиталя напротив здания Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти Лину Барабаш отпустили из 76-го отдела полиции 4 апреля с обязательством о явке спустя двое суток после задержания. На участницу "Весны" составили протокол по статье о дискредитации действий вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), сообщила ЗАКС.Ру сама активистка. 

Ее задержали 2 апреля на Суворовском проспекте во время пацифисткой акции.  Барабаш рассказала, что помимо административного протокола о дискредитации действий ВС, полицейские сказали, что привлекут ее к ответственности по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), однако протокол ни активистка, ни ее адвокат Вероника Карагодина, не видели. 

- Они все говорили, что мне его покажут [протокол о мелком хулиганстве] и дадут позвонить адвокату, но в итоге так и не показали, - сказала Барабаш. 

Как сообщала ЗАКС.Ру Карагодина, рассмотреть протокол по статье о дискредитации армии планировали сегодня в Смольнинском районном суде, но заседание так и не состоялось. Барабаш грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Если на нее все же составлялся протокол о хулиганстве, ей может грозить административный арест до 15 суток. 

Напомним, во время акции трое мужчин в форме отобрали технику и пресс-карты у журналистов ЗАКС.Ру Константина Ленькова и SOTA Виктории Арефьевой, освещавших перфоманс. По итогу инцидента у Арефьевой оказался разбит телефон. Технику и документы вернули после приезда полиции, которую вызвали журналисты. Арефьева написала заявление на обидчиков. По факту порчи имущества идет доследственная проверка. 

Константин Леньков


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