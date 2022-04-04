Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение санкций поступил на рассмотрение Госдумы

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за следование антироссийским санкциям, сообщило 4 апреля ТАСС. Агентство сослалось на главу комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова ("Единая Россия").

Законопроект предполагает внесение изменений в закон о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Предполагается ввести уголовную ответственность для руководства коммерческих и иных организаций за соблюдение иностранных санкций, подобное будет караться штрафами до одного миллиона рублей либо же лишением свободы на срок до 10 лет.

Необходимость подобного закона Крашенинников обосновал отказом ряда российских компаний работать с попавшими под санкции банками и предприятиями из-за боязни самим попасть под зарубежные ограничения.

"Очевидно, что одна из целей иностранных санкций — дестабилизация внутренней экономики России, сталкивание лбами отечественных кампаний друг с другом, — заявил депутат. — Для недопущения ухудшения экономической ситуации внутри страны мы предлагаем внести поправки в УК РФ".