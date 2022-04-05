Главред "Новой газеты" получит в управление типографии медиахолдинга Amedia

Покидающий Россию норвежский медиахолдинг Amedia передаст управление своими типографиями главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову, сообщило 5 апреля ТАСС.

"Amedia уходит [из России] таким образом, что контроль [над типографиями] передается лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову", — цитирует ТАСС заявление компании.

Как сообщили в Amedia, ее российской дочерней компании принадлежит четыре типографии, в одной из которых печатала свои тиражи "Новая газета". Муратов должен получить "полный контроль" над работой типографий. Выручка от продажи бизнеса пойдет на поддержку независимых СМИ в России, добавили в компании.

Муратов и "Новая газета" уже успели прокомментировать известие. В комментарии, данном "Медузе"*, они выражают "огромную благодарность" норвежскому медиахолдингу и обещают сохранить рабочие места сотрудников типографий.

В конце марта "Новая газета" сообщила о приостановке выпуска вплоть до завершения "специальной военной операции" на Украине. Это произошло после вынесения повторного предупреждения от Роскомнадзора. Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 году, в марте он объявил о намерении передать ее в фонд помощи украинским беженцам.