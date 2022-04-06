Минтруд объявил о снижении бедности в 2021 году

Уровень бедности в России остается достаточно высоким, однако в 2021 году его получилось "существенно" снизить, объявила 6 апреля замглавы Минтруда Ольга Баталина. Нынешнюю ситуацию в экономике она охарактеризовала как "непростую".

"По итогам 2021 года у нас уровень бедности достаточно существенно снизился, он составлял 11 %, но мы с вами понимаем объективно, что сейчас ситуация в экономике непростая", — приводит слова чиновницы РИА "Новости".

Заявление Баталиной прозвучало в ходе выступления на площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ). Замминистра признала "достаточно значительный" рост цен вкупе с проблемами в сфере занятости и резюмировала, что "сейчас очень важно поддержать семьи вот с этими критически низкими доходами".

"К сожалению, в нашей стране уровень бедности остается достаточно высоким. Под бедными понимаются семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. И мы знаем, что среди граждан, которые такие доходы имеют, доля граждан с детьми очень высокая", — отметила Баталина (цитата по ТАСС).

Фото: pixabay