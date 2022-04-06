В России возбудили первое дело о призыве к санкциям

В отношении алтайского СМИ "Листок" возбудили первое в российской истории административное дело по статье 20.3.4 КоАП, предполагающей наказание за призывы к антироссийским санкциям. Как сообщает проект "Сетевые Свободы", издателя "Листка" вызвали в прокуратуру из-за материала, опубликованного 30 марта. Теперь изданию как юридическому лицу могут назначить штраф до полумиллиона рублей.

Новая статья 20.3.4 КоАП появилась месяц назад в одном пакете со статьей о публичной дискредитации Вооруженных сил (20.3.3 КоАП), по которой в России привлекли уже не одну сотню человек в связи с пацифистскими акциями. Одновременно с этими положениями в законодательстве появилась статья 207.3 УК, дела по которой возбуждают за распространение фейков о деятельности армии.

Особенность новейшего законодательства такова, что за повторный призыв к санкциям против его автора могут возбудить уже уголовное дело по статье 284.2 УК.