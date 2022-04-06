В заданиях ЕГЭ могут появиться вопросы о спецоперации на Украине

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил включение в программу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) вопросов, касающихся российской военной спецоперации на Украине, которая длится с 24 февраля, передает "Интерфакс".

"Они появятся, наверное, в будущем, в этом году все задания сформированы, они отредактированы", - рассказал чиновник, добавив, что вопросы для предстоящего экзамена подготовили еще осенью.

Музаев вспомнил, что после присоединения Крыма весной 2014 года в курсе истории для школьников появились задания, связанные с той операцией. По его словам, предпосылки к сегодняшней внешнеполитической ситуации "понятны и так уже всем".